台中市府配合行政院「中央促進公共運輸使用方案」政策推出交通月票，今天開始開放民眾預購，更推出中市民境內月票早鳥優惠，台中市長盧秀燕前往申辦並視察。盧秀燕表示，機器穩定、秩序良好，先前已綁定市民卡的民眾辦到好不用10秒鐘，預計下班、放學時是申辦高峰。

台中市民境內交通月票早鳥票今天上午在29個區公所、18個捷運站開賣，市長盧秀燕前往台中捷運市政府站購票，了解購票作業流程及民眾購票情形，並同時率先購買境內市民月票早鳥票。

盧秀燕說，感謝捷運公司在短短幾個月內完成機台設備更新，人員也完成訓練，今天購買方案非常順利且快速，甚至不用10秒鐘，預測今天傍晚下學下班才是購買高峰，也提醒大家也不用急，早鳥優惠售票時間長達15天，可以選擇有空的時間到站點購買。

家住柳川西路的葉先生說，自己上班日從家中搭公車到捷運市政府站，再換乘捷運到南屯上班，每天花費金額約40元，購買交通月票一個月可省1000多元。中捷公司表示，上路後為讓民眾可在1分鐘內進出站，針對不同站點設置相應數量的閘門跟感應機，像是上、下學時間人流大的烏日九德站就設置了3個閘門7台感應機，力求讓民眾通行順暢。

市府交通局及中捷公司已做好人員及設施整備，捷運除設置專屬定期票閘門外，相關指引也已標示。（張亦惠攝）

交通局表示，6月15日至30日預售期間，民眾可至全市29個區公所及捷運綠線全線18個車站預購「台中市」及「中彰投苗」定期票，台中市民持已經綁定交通卡的電子票證購買「台中市」公共運輸定期票，即可享限時早鳥優惠199元。

交通局長葉昭甫說明，為期16天的早鳥優惠預購期間，周末、端午連假，僅有18個捷運場站提供售票，建議市民朋友於預售期間分散至指定販售地點預購；7月1日定期票正式上路後，購買定期票的地點將擴大加入台鐵車站、總達客運干城站及南投客運高鐵台中站，屆時台中境內計有72處，中彰投苗區域合計共有140處供民眾方便購買定期票。