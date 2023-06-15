台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，就籌碼面與技術面分析，美股5月科技股已是最擁擠交易，S&P500 Put/Call比跌到波段最低，台股5月科技股漲幅已達歷史相對大的乖離率，醞釀不小獲利了結賣壓；就基本面分析，雖然近期ChatGPT帶動AI相關供應鏈的加單效應，但主要貢獻會在第三季中以後，短線上6月有盤點效應，7月中以後又將面臨財報檢驗，因此預期6月台股恐怕面臨追價意願轉弱與獲利回了結賣壓。不過，在外資持續回補，以及外資在台股多單仍在2萬口以上，基本面長線又有半導體庫存調整即將結束，以及AI算力建設帶來的鋪貨效應支撐，因此對6月台股行情仍不看淡，但震盪將會加劇，預期個股表現將優於大盤表現。

在類股操作上，沈建宏看好七大族群：一、AI相關成長受惠股；二、率先調整庫存結束，近期有短急單，評價不高甚至搭配高股息題材的驅動IC、繪圖卡、Apple新產品供應鏈等族群；三、谷底回升的記憶體供應鏈；四、RFID供應鏈；五、低軌道衛星供應鏈；六、生技族群；七、再生或替代能源供應鏈。