高雄一名潘姓男子，因李姓室友在房間裡看A片不戴耳機，大放呻吟聲吵到他無法入眠，數度勸說無效後發生口角，潘男先將李男打倒在地後，又持安全帽活活將李男打到昏迷後逃逸，李男傷重一度命危，急救後雖挽回一命，但事後卻因慢性阻塞性肺病併急性發作死亡，潘男逃亡2年後落網，法官依殺人未遂罪判徒刑5年6月。

根據判決書，潘男與李男在分租高雄市分租雅房，民國107年1月17日23時許，潘男因不滿李男觀看A片不用耳機，播放出的叫春聲音太大，兩人因此發生口角爭執，並發生扭打。

潘男一怒之下，將李男打倒在地，徒手及持安全帽不斷地朝李東和的頭部、身體各處猛擊，並口呼「要給你死」，直至李東和頭部外傷、多處顏面骨骨折、軀幹右上肢、右下肢多處擦傷陷入重度昏迷才罷手。

李男倒地後，被獲報到場的警方通知救護車送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診就醫，因重度昏迷且顱內出血，經急救後恢復生命，並送往養護中心修養，但隔月後，李男卻因慢性阻塞性肺病併急性發作死亡。

法院審理後認為，潘男不思以理性方式解決問題並克制情緒，僅因不滿被害人以擴音方式觀看A片，屢勸不聽即心生不滿，徒手及持安全帽朝被害人之頭部、身體各處猛力毆打，導致被害人傷重，雖終未發生死亡結果，欠缺自我情緒管理之能力及尊重他人生命，依殺人未遂罪判徒刑5年6月。