鼓勵民眾優先選購節能家電產品，台中市政府舉辦為期2個月的「台中購節電」活動，總計登錄消費金額達4000萬元，且2個月時間累計節電70萬度，市府經發局今天在粉絲專頁公開抽出15個獎項，送出總價值超過10萬元的獎品，其中，住在大里區的吳姓民眾花3萬元買冰箱，就幸運抽中iphone14。

經發局長張峯源表示，「台中購節電 從家出發」活動，特別攜手台中市直轄市電器商業同業公會及各大電器量販店，以特約商店節電夥伴的模式參與，透過登錄消費發票金額抽獎的方式吸引民眾選購節電產品。

張峯源說，2個月的活動，總計登錄消費金額達4000萬，其中有包括冷氣機、電冰箱、洗衣機及除濕機、空氣清淨機等17種節能產品，又以被稱為10大耗電怪獸中的冷氣、冰箱最多，初估經汰換後，這些消費產品約可節省電量達70萬度、減碳量35萬公斤，相當於2300戶家庭1個月的用電量。

張峯源強調，節能的第一步就是汰換老舊家電為節能家電，透過活動盼帶動民眾綠色消費，響應節能減碳，也養成節電習慣。經發局提醒，這次抽獎的15名得獎者名單已公布在經發局粉絲專頁，經發局並透過電話、簡訊通知得獎者，呼籲中獎者儘速辦理兌獎。