屏東縣長周春米5月10日祭出2萬生育津貼，當月15日上路，符合資格的新生兒溯及至今年1月1日出生的，而截至當月月底，縣府總計受理1176件，半個月內登記人數達71.6％，縣府見政策迴響熱烈，也加速處理速度，5月申請案件全數在6月初撥款完成。

屏縣府指出，屏東縣今年1月至5月的出生登記數共1642人，而自5月15日、各戶政事務所（辦公室）開始受理申請生育津貼起，截至5月31日止，總申請件數計有1176件，在短短半個月內申請件數已達出生登記人數71.6％。

縣府說，縣民對於發放生育津貼迴響相當熱烈，為了讓民眾可以盡快領到生育津貼，縣府也加快處理速度，5月份申請案件已全數於6月初撥款至民眾帳戶。

民政處表示，只要在今年1月1日以後出生，並在屏東縣各戶政事務所（含辦公室）辦理出生登記或初設戶籍的新生兒，只要出生當日，父或母已設籍並實際居住屏東縣滿1年，且申請補助時新生兒與父或母持續設籍未遷出屏東縣，即可申請每名新生兒2萬的生育津貼。

民政處說，申請期限為出生的次日起6個月內，請符合申請資格的父母，於期限內，盡快向申辦出生登記或初設戶籍登記的戶政事務所提出申請。