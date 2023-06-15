加拿大宣佈，凍結與亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）的聯繫，並調查有關該行受中國共產黨控制的説法。中國大陸駐加拿大大使館回應稱，所謂亞投行被中國共產黨控制的說法，純屬謊言。

亞投行全球傳播總監、加拿大籍的畢加博，在社交網站公布辭職消息，直言身為愛國的加拿大人，辭職是唯一可做的事。他聲稱亞投行受中國共產黨員主導，存在「有毒」文化，加拿大作為亞投行成員不符該國利益。

加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）隨即宣佈，凍結與亞投行的關係，即時停止所有由政府主導與亞投行之間的活動，她已經指示財政部調查有關亞投行的指控，以及加拿大參與亞投行的情況。且審查行動將從速進行，完成後不排除會有任何結果。分析指，她的言論暗示加拿大可能會退出自2018年3月加入的亞投行。

中國大陸駐加拿大大使館表示，中國大陸是亞投行的重要成員，一貫遵循多邊規則和程序，通過理事會、董事會等多邊治理機制參與決策。有關個人對亞投行的言論純屬嘩眾取寵的炒作，是徹頭徹尾的謊言。亞投行亦發聲明指，畢加博有關亞投行的公開評論和定性是毫無根據和令人失望。