國民黨總統參選人侯友宜近期民調下滑至第3，國民黨智庫執行長柯志恩表示，國民黨內部民調，侯友宜還是第二，民進黨祕書長許立明昨也稱國民黨基層實力還在，「並沒有那麼弱」；對此，民進黨立委莊瑞雄表示，民進黨也有自己的困境一直卡在30％，很明顯國民黨的支持流到柯文哲那邊去，讓國民黨跟民眾黨安心廝殺一段時間。

民進黨立委莊瑞雄表示，民進黨也有自己的困境一直卡在30％，很明顯國民黨的支持流到柯文哲那邊去，讓國民黨跟民眾黨安心廝殺一段時間。（本報資料照片）

莊瑞雄指出，沒人願意當老三，老三一定要講自己是老二，民進黨不只要保持第一，還要想辦法突破、拉大差距，國民黨跟民眾黨會再廝殺一段時間，最近看到民眾黨主席柯文哲競選手法越來越活潑，想盡辦法先把侯友宜踹到20％以下，國民黨不想當老三也要拿出一番作為。

莊瑞雄呼籲，國政要有方向，侯友宜陣營似乎還沒有看到國人關心重大議題，包含兩岸論述、能源政策等等議題，還沒看到侯提出一些堅強論述，當老三自然是很憂鬱的。

莊瑞雄說，很多支持者認為民進黨應該趕快衝到40％，國民黨掉破2成了，民進黨也沒有賺到很多，很明顯國民黨的支持流到柯文哲那邊去，讓國民黨跟民眾黨安心廝殺一段時間吧！畢竟還有6個月，現在的民調只能做參考，但對未來方向是很好指標。

民進黨立委劉世芳指出，祕書長所說有所本，國民黨基層實力很夠，前高雄市長韓國瑜上次選總統也是拿5百多萬票，在總統選舉立場上，無論是侯友宜還是柯文哲都是可敬對手，民進黨就是戰戰兢兢打好這場選戰，讓台灣人民眼睛為之一亮，賴清德才是最好選擇。

針對民調，劉世芳說，民進黨立場就是戰戰兢兢，柯文哲的民眾黨跑到第二名也不是1、2個禮拜的事，而是慢慢爬升上來，包含新北市餵藥案以及性騷案，是造成兩黨掉下來的主要原因，民進黨會努力改進，讓社會大眾知道，民進黨、總統候選人賴清德會勇於面對社會挑戰、提出更好的解決方案，這樣的態度決定高度存在。