董事長劉大佼表示，怡定興的經皮微針系統（Transdermal Microneedle System）為新一代皮內藥物傳輸平台，能達到降低疼痛及有效安全給藥目標。此藥物傳遞方式有別於傳統經皮吸收，貼片上包含數百支微針可穿刺角質層於皮內釋放藥物。除了能解決塗抹劑型遇到角質層阻擋、皮內注射不易的問題之外，亦可提高藥物的生體可用率（BA），且所傳遞藥物不受限於脂溶性或水溶性。

怡定興具有特殊多層微針生產技術，以FDA核准醫用高分子材料，規模量產微針貼片做為醫美保健、醫材、醫藥、疫苗產品，透過20道以上專業工序，良率維持95％以上。目前已陸續與國內外多家生技公司簽署生產量產線技轉及疫苗微針貼片開發；醫美微針貼片也分別於2020年2022年在台灣正式上市，更與日系品牌商攜手進軍亞太市場。

劉大佼指出，近年台灣投資人對新藥研發信心稍微受到影響，增加不少募資難度，此輪募資所幸獲得中華開發貳生醫創投領投，與健喬信元的策略型投資，讓怡定興可以在專注微針貼片平台技術，以及創新劑型研發業務下，順利完成Ｂ輪募資。

劉大佼提到，健喬在國內擁有醫院、診所、藥房完整通路行銷團隊，產品長年來均受國內教學級以上醫院、診所使用，並積極拓展全球市場版圖，不僅在兩岸三地擁有自營行銷通路，同時與日本、澳洲以及泰國等東南亞眾多國家合作，健喬加入可望為怡定興未來全球化布局更添動力。

台灣生醫產業近年來受到許多國際的重視與肯定，尤其是創新劑型研發更是許多生技大廠、生技基金關注的焦點。怡定興透過自行建構的研發微針貼片平台技術以及微針貼片設備與產線設計配置，搭配高精度微針模具和自動化量產技術，突破目前市面上的量產困境，將產品商業化，達到足量帶藥、精準控藥、規模經濟量，並使量產產品具有一致性及穩定性。在短短4年內，怡定興就超前國外同業，是目前全球少數擁有微針貼片全自動化量產能力的公司。

此外，該公司自行開發之微針平台技術以及新劑型，也透過國際學會與參展，逐步與全球各大生技公司進行合作與技轉；未來更將進一步透過投入技術門檻高且風險較低之505（b）（2）新劑型新藥品項，加強與各國際藥廠更深度的合作，以挹注穩定營收，持續推升技術與營運價值。