美國務卿布林肯18至19日訪華。各界熱見中美對話持續升溫的同時，不如何能為長遠的中美破冰繼續營造氛圍，各界關注。上海復旦中美友好互信合作計畫專欄作者潘弘林撰文表示，布林肯此次訪中，首要就是為美國更多高層官員訪華鋪路，其次可望重新開啟美中禁毒合作，繼而尋求為雙方在台灣問題上設立「護欄」。

潘弘林在「復旦中美友好互信合作計畫」微信公眾號上發文，澎湃新聞今日刊發上述文章。潘弘林指出，雖然中美兩國均沒有正式確認布林肯訪華的行程及其與中方的會談議程，但分析人士仍對其可能帶來中方的議題有一定判斷。

首先是為其他高級官員訪華預熱並鋪路。潘弘林認為，根據CNN報導，除布林肯外，美國氣候特使凱瑞、財政部長葉倫、商務部長雷蒙多的訪華順序正在討論中，而美方不希望與中國大陸一直保持緊密合作關係的凱瑞先於作為最高外交官的布林肯訪問中國大陸。

他稱，上述的三位高級官員負責的氣候變化合作、國際金融與匯率穩定以及貿易問題這三個實質性議題均需要中美雙方的密切協作，因而有很大機率被布林肯放在談判桌上「預熱」。

此外，潘弘林表明，在全球經濟衰退、美國國內通貨膨脹加劇的背景下，美方可能有較強的意願推進貿易問題有實際進展，同時也用貿易作為進一步改善中美關係的杠杆。當然，鑒於中美近期一系列行動，布林肯以及此後雷蒙德的訪問能在多大程度改善經貿衝突仍是未知數。

其次是美方非常關注的芬太尼問題。潘弘林表示，此前中美元首在會晤中確定中美雙方共同合作打擊芬太尼走私和濫用，但在氣球危機之後，中國大陸宣布暫時凍結中美雙方的禁毒合作。而由於受到美國會壓力下，林肯訪華的過程中，可能會要求中方重啟關於芬太尼的合作，並深化國際禁毒合作。

至於國際地緣政治問題和台灣問題。這是中美雙方迄今為止分歧最大的議題，也是雙方最需要為潛在的衝突「設置護欄」的議題。除中美防長在新加坡香會上未能進行雙邊會晤外，在目前美國進一步加強對台軍售以及對台軍隊訓練的背景下，其未來對一中承諾會有多強的承諾，仍是未知之數。因此，布林肯此行在台海問題上與中國大陸達成更多共識的前景並不樂觀。

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