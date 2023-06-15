台灣因地理位置緣故，每年地震相當頻繁，近日網路上出現「未來一周小心規模10級以上地震」警告訊息，甚至傳言恐出現規模12的強烈地震，氣象局對此破除謠言，表示這句話有2個錯誤，第一「規模沒有單位」，所以不會說規模「XX級」；另外以台灣的地質構造來說，不太可能發生規模8以上地震。

氣象局在臉書發文指出，大部分的地震都是由斷層錯動而產生，從歷史地震會發現，當斷層的面積越大、滑移量越多時，對應到的地震規模就會越大。

「一場地震能量由斷層面積及滑移量控制」，氣象局指出，撇除一些特別原因產生的地震例如核爆、隕石撞擊等，基本上大部分的地震都是由斷層錯動而產生，從歷史地震發現，當斷層的面積越大、滑移量越多時，對應到的地震規模就會越大，這就是「地震矩」最簡單的概念。

氣象局表示，以斷層面積來看，即使有很寬的斷層，往下的深度還是會被地球的物理性質限制，深度越深，溫度也會越高，當岩層變成像是黏土般，外力一推就變形，沒辦法累積能量、產生地震，因此斷層面積很難無限的向下擴大。

至於台灣可能發生規模12的地震嗎？氣象局表示，以台灣本島最長的車籠埔斷層為例，當時的斷層面積約為2000平方公里，根據地震矩規模的定義，如果要產生規模12的地震，約要200兆公尺的錯移量，「已經超過一整個地球了」，因此台灣不可能發生規模12地震，也不太可能出現規模8以上地震。