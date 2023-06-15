對決模式啟動！一名駕駛日前行駛時發現前方外車道有輛車違停路中，連續按了數聲喇叭後疑似激怒對方，對方開始在後方猛追，駕駛最後停靠路邊，對方竟先後拿金爐、盆栽砸車，擋風玻璃當場碎裂，駕駛在車內不斷大叫「歹勢啦」，最後駛離報警，離譜囂張畫面全曝光。

爆料公社曝光離譜囂張畫面，駕駛行駛在路上發現前方有輛藍色轎車停在外車道路中，於是連按數聲喇叭後持續3秒後，才繞過藍車繼續往前開，沒想到藍車駕駛疑似被激怒，在後方部斷猛追還頻按喇叭，後來藍車在路口攔下駕駛，藍車駕駛下車後先是朝駕駛座的車窗猛敲，駕駛再度往前開後，對方仍窮追不捨。

駕駛朝前方違停車按數聲喇叭後疑似激怒對方，對方開始在後方猛追，駕駛最後停靠路邊，對方竟先後拿金爐、盆栽砸車，擋風玻璃當場碎裂。（翻攝自爆料公社）

駕駛朝前方違停車按數聲喇叭後疑似激怒對方，對方開始在後方猛追，駕駛最後停靠路邊，對方竟先後拿金爐、盆栽砸車，擋風玻璃當場碎裂。（翻攝自爆料公社）

駕駛朝前方違停車按數聲喇叭後疑似激怒對方，對方開始在後方猛追，駕駛最後停靠路邊，對方竟先後拿金爐、盆栽砸車，擋風玻璃當場碎裂。（翻攝自爆料公社）

該駕駛後來停靠路邊報警時，對方藍車再度追上，藍色駕駛一把拿起路邊的金爐砸向擋風玻璃，駕駛在車內不斷大吼「歹勢啦，我跟你道歉啦，好不好啦」，藍車駕駛還是氣不過，在拿盆栽砸車，擋風玻璃瞬間被砸到裂成碎裂狀，駕駛後來嚇到再次駛離；車內行車紀錄器曝光囂張過程。

其他網友留言「原來可以這樣就地取材」、「要挑釁對方，就要有承擔風險的責任」、「總會遇到鬼的」、「決鬥的邀請」、「恭喜提前領年終」、「喇叭按成這樣戰鬥氣勢磅礡，結果攻擊力是0，有本事按就要有本事處理」、「長按喇叭運氣很好！沒有碰到球棒哥」、「原來台灣可以這樣說砸就砸，除了行人地獄，再來應該也是行車地獄了」、「喇叭要適可而止，小心遇到瘋子」。