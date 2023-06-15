林憲銘也表示，過去幾年大環境這麼差，國際環境複雜，台灣企業也都沒有喪失「優質」；台灣ICT產業過去幾年沒有人賠錢，賺多賺少是一回事，但大家都緩步的在向前走，甚至有些是大步向前。初步統計，全球ICT產業全球市場約6000億美元，而台灣占了約4000億美元，占比約7成。台灣的ICT產業不應該被忽視，雖然毛利率不是很高，但周轉快大家都可以賺得到錢。現在的重點是如何讓大家的附加價值再提高，讓股價回到合理的本益比（price-earnings ratio簡稱PE ratio）。以前ICT的本益比是比較低，現在逐漸回到合理。我們不追求超高的本益比，那是不持久的。只要附加價值被肯定，本益比自然會回到合理的區間。

林憲銘表示，雖然美國股市今年以來屢創新高，但會不會是另一個泡沫也很難說；至於歐洲景氣也受俄烏戰爭持續衝擊，大陸經濟則受到疫情封城3年波及。而今年襲捲全球的ChatGTP更是對產業和作業系統及生存帶來壓力；上述的4大壓力一起來，讓緯創也深感全球布局和多元化人才的重要，緯創當前的布局，需要更多智慧製造和智慧綠能等ESG相關人才。過去幾年緯創持續進行組織調和策略夥伴結合，堅持創新和社會責任。