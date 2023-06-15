這將是近幾年來習近平首次會見國外的民營企業家，兩名消息人士透露兩人可能採一對一會面。第三名知情人士證實比爾．蓋茨將與中國領導人會面，但沒有提供相關細節。

消息來源並未說明兩人可能討論的議題。

比爾．蓋茨周三在推特上表示，他已經到達北京，這是他自2019年以來首次來訪，期間他將與那些和「比爾與美琳達·蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）共同致力於應對全球健康與發展挑戰的合作夥伴們會面。

該基金會和中國國務院新聞辦公室尚未回應路透社的置評請求。

習近平和比爾．蓋茨上次見報的會面是在2015年海南島博鰲論壇場邊。在2020年初，習近平曾致函比爾．蓋茨，感謝他與「比爾與美琳達·蓋茲基金會」承諾提供中國援助，包括為中國對抗新冠疫情 捐助500萬美元。

自今年初中國解除清零防疫政策並重新開放以來，已有多位外國企業執行長造訪中國，但他們最多也只是見到了部會首長。今年3月，中國國務院總理李強會見了包括蘋果執行長庫克等企業領袖。另有消息指出，特斯拉執行長馬斯克在上個月訪問中國時與國務院副總理丁薛祥會面。