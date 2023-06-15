曾文水庫計畫建置浮力式太陽能光電發電系統，目前已經完成招標，廠商近期將開說明會，台南市議員周奕齊質疑萬一光電板火災，有毒物質流入水庫，誰要負責？要求市長黃偉哲帶頭站出來反對。黃偉哲指出，市府會去了解設置面積、規模，要求施設單位提出有效預防機制，確保農業用水安全。

周奕齊今天於總質詢問市長黃偉哲知不知道曾文水庫將蓋太陽能板這事？黃偉哲搖頭回應，他直指，這是錯誤政策，但市長不知道、立委不敢管，整件事都在大埔偷偷進行，卻沒照會台南，要不是有朋友跟他說這件事，他也不知道。

由於現在傳出該案已完成招標，且即將要蓋了，廠商準備開始開說明會，引發當地鄉親反彈。他說，除了大台南需要使用曾文水庫的水源，北高雄、嘉義也都會用到曾文水庫的水，如今曾文水庫水面上將加蓋太陽能板，要求市長帶頭站出來解決。

周奕齊說，2018年玉井區芒子芒大埤尚未種電啟用，就曾發生自燃火災案例，太陽能板燃燒過程會產生有毒物質，請問若曾文水庫太陽能板發生火災，有毒物質流入水庫，這些水是要給人民喝、拿去灌溉還是把水放掉？

黃偉哲說，這雖不是市府權責，但他會去全盤了解，坦白說，在水庫架設太陽能板，民眾還是很難接受。周奕齊說，民進黨政府說要用愛發電，沒有就算了，要發展太陽能光電也要慎選地點，曾文水庫攸關全台南民生、農業用水，出事的話誰負責？如果火災影響水源，官員要喝嗎？