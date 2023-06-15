國民黨台北市中正萬華區立委提名，原本預計14日上午公布人選，不過卻因故推遲。事後市黨部主委黃呂錦茹解釋，表示是因為選監小組對於電話民調數據有所疑慮，因此將開會討論如何處理。而前一天因發燒缺席市黨部民調公布的議員應曉薇，沉寂一天後也發表聲明，直言「 失準的民調結果，如何作為提名依據？」並透露有人在電話民調中「大玩電話部隊、電話教學遊戲」。

國民黨北市黨部原本預計14日上午公布中正萬華區立委提名人選，不過在電話民調結果開封後，有意爭取提名的議員郭昭巖提前離開，議員鍾小平則並未進入市黨部會議室參與討論，僅到場關注數分鐘後也離開市黨部，應曉薇則是因為感冒發燒並未到場。而在歷經超過2小時的討論後，最終市黨部未公布提名人選，並宣布初選期程向後推延。

應曉薇歷經一日沉寂後，15日上午發表聲明，表示「失準的民調結果，如何作為提名依據？」應強調，自己仍靜待民調結果，不過這次民調有人「大玩電話部隊、電話教學遊戲」，不僅直接掌握大量電話線外，還教民眾謊報年齡以獲得青年加權，不僅徹底傷害民主，更讓中正萬華市民連帶受誠信汙名打擊。

應曉薇直言，自己心痛看到黨「又傷了」，審查委員又如何審查誤差值可高達9％失準的民調？應曉薇說，身為參選人謝謝大家關心，抱持從政初衷「堅持做對的事」，自己規規矩矩已盡力，現階段就是靜待結果。

而疑似遭到暗指的鍾小平則於14日民調結果公布後，下午隨即向外界透露，自己電話民調贏了其他兩名競爭者約4-5％，年輕族群支持度領先最多。鍾也不諱言自己找了30多個里長、1萬多位民眾替他顧電話，最終有數百位民眾接到電話，「基層實力就是我贏了嘛！」