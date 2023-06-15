哈佛醫學院太平間經理羅吉（Cedric Lodge）夫婦被控盜賣捐贈給醫學院進行研究、解剖的遺體與器官。

美國聯邦檢察官昨（14）日揭發一宗跨州盜賣遺體犯罪網，遭起訴的包括哈佛醫學院太平間經理夫妻，他們被控盜賣被用作醫學研究的捐贈死者遺體及器官，美檢也揭露這些器官的黑市價碼，包括2張被解剖的臉僅要價600美元（約新台幣1.8萬元），一顆大腦僅賣約6000台幣。

綜合美聯社、《紐約時報》（New York Times）、美國國家廣播公司波士頓地方台（NBC Boston）報導，美國聯邦檢察官昨日宣布起訴哈佛醫學院太平間55歲經理羅吉（Cedric Lodge）及其63歲妻子丹妮絲（Denise Lodge），夫妻倆被控於2018至2023年間盜賣死者捐贈給哈佛醫學院作為研究、教學的遺體及器官。

DETAILS: Investigators say Cedric Lodge stole human remains meant for research from Harvard Medical School where he worked and sold them to Kat MacLean, who then kept them at her business Kat's Creepy Creations and resold some to Jeremy Pauley of PA pictured below. #WBZ pic.twitter.com/BnpXtElizt — Kristina Rex (@KristinaRex) June 15, 2023

據信羅吉夫婦牽涉的是跨州的器官盜賣網絡，除了夫妻倆，美檢也起訴包括阿肯薩斯州殯儀館「Little Rock」員工史考特（Candace Chapman Scott）、下游販售器官的商家麥克琳（Katrina Maclean）等5人。

美檢指出，期間羅吉在哈佛醫學院不知情的情況下，私下販售捐贈給醫學院進行解剖、教學、研究的死者遺體與器官，包括頭部、大腦、皮膚及骨頭，這些人體組織在完成研究用途後，原本要進行火化，並將骨灰送還家屬。

羅吉有時會將器官帶回家裡，有時用「郵寄」的方式寄給買家，甚至還讓買家直接到太平間「親自挑選」。

哈佛醫學院太平間經理羅吉（Cedric Lodge）夫婦被控盜賣捐贈給醫學院進行研究、解剖的遺體與器官。

夫妻倆的其中一個買家是在麻州經營「凱特怪異原創」（Kat’s Creepy Creations）的商家麥克琳，這家店在Instagram的介紹寫道販售「古怪娃娃、怪東西」，目前這家店約有近5000人追蹤。

美檢指出，麥克琳還販賣遺體，根據紀錄，她曾用600美元向羅吉購買2張被解剖的臉。麥克琳也曾將人類皮膚寄給賓州男子保利（Jeremy Pauley），請他將人皮製成皮革。

羅吉夫婦的另一位買家是賓州男子泰勒（Joshua Taylor），紀錄顯示，2018至2021年間，泰勒一共花費超過3.7萬美元（約新台幣113.8萬元）向羅吉購買人體器官，其中一筆交易是用1000美元（約新台幣3萬元）購買「7號頭顱」，另一筆交易是用200美元（約新台幣6154元）買大腦。

另外美檢也發現，保利向史考特購買遺體，史考特從「Little Rock」太平間盜賣的遺體包括2具早產死胎。保利自己也在網路上販售器官，包括人腦、牙齒及骨頭，他和明尼蘇達州男子蘭皮（Mathew Lampi）交易用遺體製成的商品，所得超過10萬美元（約新台幣307萬元）。

太平間經理羅吉被揭發盜賣遺體、器官後，哈佛醫學院在官網發布題為「可惡的背叛」（An abhorrent betrayal）聲明，強調相當「震驚」。羅吉於1995年起受僱於哈佛醫學院，不過他已在5月6日遭到開除。

美國聯邦陪審團已對包括羅吉夫婦等其中6人提出共謀、跨洲運輸贓物等指控，若罪名成立，最高恐面臨15年有期徒刑。