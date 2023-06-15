美國聯邦檢察官昨（14）日揭發一宗跨州盜賣遺體犯罪網，遭起訴的包括哈佛醫學院太平間經理夫妻，他們被控盜賣被用作醫學研究的捐贈死者遺體及器官，美檢也揭露這些器官的黑市價碼，包括2張被解剖的臉僅要價600美元（約新台幣1.8萬元），一顆大腦僅賣約6000台幣。
綜合美聯社、《紐約時報》（New York Times）、美國國家廣播公司波士頓地方台（NBC Boston）報導，美國聯邦檢察官昨日宣布起訴哈佛醫學院太平間55歲經理羅吉（Cedric Lodge）及其63歲妻子丹妮絲（Denise Lodge），夫妻倆被控於2018至2023年間盜賣死者捐贈給哈佛醫學院作為研究、教學的遺體及器官。
據信羅吉夫婦牽涉的是跨州的器官盜賣網絡，除了夫妻倆，美檢也起訴包括阿肯薩斯州殯儀館「Little Rock」員工史考特（Candace Chapman Scott）、下游販售器官的商家麥克琳（Katrina Maclean）等5人。
美檢指出，期間羅吉在哈佛醫學院不知情的情況下，私下販售捐贈給醫學院進行解剖、教學、研究的死者遺體與器官，包括頭部、大腦、皮膚及骨頭，這些人體組織在完成研究用途後，原本要進行火化，並將骨灰送還家屬。
羅吉有時會將器官帶回家裡，有時用「郵寄」的方式寄給買家，甚至還讓買家直接到太平間「親自挑選」。
夫妻倆的其中一個買家是在麻州經營「凱特怪異原創」（Kat’s Creepy Creations）的商家麥克琳，這家店在Instagram的介紹寫道販售「古怪娃娃、怪東西」，目前這家店約有近5000人追蹤。
美檢指出，麥克琳還販賣遺體，根據紀錄，她曾用600美元向羅吉購買2張被解剖的臉。麥克琳也曾將人類皮膚寄給賓州男子保利（Jeremy Pauley），請他將人皮製成皮革。
羅吉夫婦的另一位買家是賓州男子泰勒（Joshua Taylor），紀錄顯示，2018至2021年間，泰勒一共花費超過3.7萬美元（約新台幣113.8萬元）向羅吉購買人體器官，其中一筆交易是用1000美元（約新台幣3萬元）購買「7號頭顱」，另一筆交易是用200美元（約新台幣6154元）買大腦。
另外美檢也發現，保利向史考特購買遺體，史考特從「Little Rock」太平間盜賣的遺體包括2具早產死胎。保利自己也在網路上販售器官，包括人腦、牙齒及骨頭，他和明尼蘇達州男子蘭皮（Mathew Lampi）交易用遺體製成的商品，所得超過10萬美元（約新台幣307萬元）。
太平間經理羅吉被揭發盜賣遺體、器官後，哈佛醫學院在官網發布題為「可惡的背叛」（An abhorrent betrayal）聲明，強調相當「震驚」。羅吉於1995年起受僱於哈佛醫學院，不過他已在5月6日遭到開除。
美國聯邦陪審團已對包括羅吉夫婦等其中6人提出共謀、跨洲運輸贓物等指控，若罪名成立，最高恐面臨15年有期徒刑。
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