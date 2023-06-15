今天是警察節，高雄市政府警察局為表達感謝同仁平日在治安、交通與為民服務工作上默默的辛勞付出，特地邀集局內俊男美女同仁，與貌似童星小彬彬的警眷子女擔任演員，還有苓雅區林華里張家偉里長參與客串演出，以體能補給飲料為概念發想，拍攝「你累了嗎？警牛篇」微電影。透過影片呈現警察一整天從早到晚的勤務工作內容，以輕鬆詼諧Kuso的劇情與對話，讓市民大眾與警察家眷們感受警察同仁們平日工作的辛勞，在這屬於警察弟兄姊妹們的節日，熱情地表達對他(她)們的感謝與鼓勵。

影片從一早精神奕奕的學校護童勤務開始，接續著車禍事故處理、交通違規取締、急難救助、受理走失協尋報案，到夜間下班前的取締酒駕勤務，讓原本精神體力充沛飽滿的同仁，隨著一整天的工作下來耗盡了精神與體力，回到家中孩子要簽家庭聯絡簿時，仍盡職的沈浸在執法掣單告發的情境下，複誦著依法罰款繳費的期日程序。藉由影片呈現警察平日為維護城市治安、交通秩序與市民安全，任勞任怨地默默堅守在各個工作崗位上的台灣水牛精神。

影片呈現警察平日為維護城市治安、交通秩序與市民安全，任勞任怨地默默堅守在各個工作崗位上的台灣水牛精神。(警方提供)

影片呈現警察平日為維護城市治安、交通秩序與市民安全，任勞任怨地默默堅守在各個工作崗位上的台灣水牛精神。(警方提供)

局長林炎田也在片末特地錄製一段對同仁表達敬意與感謝的談話，感謝市警局同仁們堅守在國家社會執法的最前線，默默守護在每一個治安與交通崗位。(警方提供)

作為高雄市政府警察局的大家長，局長林炎田也在片末特地錄製一段對同仁表達敬意與感謝的談話，感謝市警局同仁們堅守在國家社會執法的最前線，默默守護在每一個治安與交通崗位，為城市打造繁榮與安定的發展基石、為市民創造安居樂業的生活環境。並與同仁們一起共勉，除了擔任人民保姆守護市民的生活安定以外，其先決條件更要鍛鍊好自身健康的身體，並陪伴照顧好家人的生活，時時懷抱感恩的心，安居樂業、敬業愛民。