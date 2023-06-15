花蓮市20日起在市區新增12處專區，試辦定時定點垃圾清運服務，每周5天固定停留20分鐘收集家戶垃圾，盼能方便晚上無法丟垃圾的民眾。（摘自花蓮市公所臉書粉絲專頁）

花蓮不只吉安鄉有定時定點垃圾清運專區，花蓮市20日起也將開始試辦，將在市區新增12處清運點，每周5天固定停留20分鐘收集家戶垃圾，盼能方便晚上無法丟垃圾的民眾，而原沿家戶清運的時間及路線維持不變。

花蓮市公所表示，12處定時定點清運專區為東興二街與民孝街口、球崙二路80巷與球崙一路口、民權一街與民德二街口、復興新村54-1號前、進豐街帝君廟戲台前、重慶路與中和街口、中原路241號旁、博愛街與節約街口、國聯二路與國民五街口、延平街148巷2弄34號前（土地公廟前）、明聯國小後門，及裕民路與富裕二街口。

定時定點清運時間為每周一、二、四、五、六下午3時40分至下午4時，12處也會在固定日期提供回收服務。另，花蓮市清潔隊（華西61號）則會在每周二及四上午8時至上午11時，提供收運家戶垃圾及資源回收。

花蓮市公所表示，希望設置定時定點垃圾清運專區能方便晚上無法丟垃圾的民眾清理家中垃圾，原沿家戶清運的時間及路線維持不變，建議鄉親可用手機下載「樂圾通APP」，輸入居家垃圾丟棄定位定點，即能在家掌握垃圾車動態，減少在外等待倒垃圾的時間。