陳姓男子前年擔任桃園一間兒少庇護機構生活輔導員時，利用一起洗澡及檢查睡覺的機會，玩弄2名少年的私處，一審依強制猥褻等罪各判刑12年及拘役70天，台灣高等法院二審考量他犯後有悔意，改判刑8年及拘役70天。可上訴。

陳男在2017年至2021年間擔任桃園市某兒少庇護機構的生活輔導暨保育人員，負責照顧安置在機構內的少年，他輪值照顧期間與少年同居在該機構內，竟在該機構浴室內，利用與少年全裸共浴情境，無視對方推拒反抗，將少年推靠牆壁，強制猥褻得逞共3次。

陳男還在寢室內，利用檢查少年就寢之便，無視對方推拒反抗，伸手入少年被褥，隔褲抓握少年私處加以強制猥褻得逞共2次，且他在該機構房間內，於玩遊戲而坐於少年身旁，趁少年不及抗拒之際，隔褲觸摸少年私處。

陳男也對另一名少年，利用與對方同浴情境，無視對方推拒反抗，強行觸摸少年臀部等私處，他還趁少年熟睡而不能、不知抗拒之際，跪坐少年床邊，伸手入少年被褥，隔褲觸摸少年私處。

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