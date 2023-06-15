新北市某私立幼兒園發生學童疑似遭餵藥案，衛福部部立台北醫院今（15）日公布最新檢驗狀況，截至昨天，共有33通電話表達有毛髮檢驗需求，另29人實際前往就醫，目前28人陰性、1人檢驗中，不過其中有一名幼童檢體雖為陰性，但其中「苯二氮平類」（BZD）的殘留量較高，苯二氮也是三級毒品和三級管制藥品，目前仍在查這名幼童就讀的幼兒園所在。

新北市幼兒園餵藥案受關注，衛福部8日責成部立台北醫院，針對事件相關兒童的檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助，家長可直接撥打醫院電話聯繫（02-22765566#2536），截至昨天為至止，諮詢電話共103通，除了該幼兒園有17通外，其餘86通是來自其他幼兒園，分布新北市其他幼兒園，桃園市、台北市等也都有零星個案致電

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，截至昨天，累計29名兒童至小兒科就診並做尿液及理學檢查，前2波檢驗結果26人尿檢結果均為陰性，昨天新增3人就醫，其中2名結果為陰性、1人檢驗中。

不過，其中有一名幼童巴比妥檢驗為陰性，不過被驗到有殘留「苯二氮平類」（BZD），其尿液殘留量第一次驗到每毫升20奈克，「我們看到有一點疑慮，因此決定用定量方式，請委外的實驗室再做一次」，第二次結果則是驗出29奈克。

林慶豐說，「苯二氮平類」（BZD）要達到對身體有傷害的量標準值為200奈克，但因為其他幼童檢驗結果都低於1奈克，幾乎等於沒有，比較起來「這名幼童是比別人高」第一次20奈克、第二次29奈克，但林慶豐，「可能有其它因素干擾，會進一步調查。」

林慶豐說，醫院也去了解這名幼童的雲端藥例，看是否有吃其它藥物，但只有看到幼童曾因感冒去診所看病，有吃感冒藥，但不知是否有影響，還要再去了解，也請這名幼童的家長看是否有意願再讓小孩重新做一次身體評估，並請兒科醫師回報。

林慶豐表示，苯二氮平類（BZD）屬於中樞神經抑制劑，屬於第三級毒品和管制藥品，是目前最常見用安眠鎮靜藥物，作為藥物臨床上用於安眠、鎮靜和抗焦慮及治療癲癇。

林慶豐強調，部立台北醫院和新北市政府密切溝通，如有衛生局需要的資料，也會提供給新北市政府，包含33通有毛檢驗需求的。而林也重申，來部北檢驗的需求有下降，不過服務不會中斷，會持續開啟，家長有疑慮都可以帶孩子去就醫，會免費提供掛號費、檢測。