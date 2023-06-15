淡水古蹟博物館即將在7月1日迎來18周年的生日，雖然已經成年館方今年更全新推出的「淡古聯盟」Q版擬人化角色，將擔任博物館的18周年館慶代言人，在7月1日生日當天與大家同歡；淡古館長黃麗鈴表示，今年適逢淡古成立18周年，特別把擬人化角色進化為Q版，希望透過生活化的推廣，讓更多人認識淡水古蹟博物館。

新北市立淡水古蹟博物館在2005年7月1日正式開館，今年恰逢18周年，為了歡慶生日，特別推出籌備已久的「淡古聯盟」Q版擬人化角色，把隸屬博物館的10座古蹟化身為可愛的代言人，目前已率先上架Line貼圖，下載貼圖可再抽國際人氣繪師蚩尤親簽畫帖、海灘拖鞋、文青帆布袋等限量文創小物。

除了線上活動外，「館慶快閃店」將於生日當天下午2時至5時，在淡水海關碼頭洋樓登場，快閃店包括免費寄送明信片、下載貼圖送帆布袋、發限動送聯名商品、集章送杯套等。另外，當日10座古蹟更同步免費入館，歡迎喜歡博物館的人一起慶祝淡古18歲生日快樂。

「淡古聯盟」的角色延伸自《滬尾畫帖-古蹟擬人誌》，擬人誌是淡古與國際人氣繪師蚩尤合作推出的畫冊，以淡水不同時期的古蹟為題，依照他們的歷史背景及建築特色來轉化人物的長相、服飾、個性與職業，最特別的是，這些人物以淡水紅毛城「城紅」為主角，分別有夫妻、姊妹、閨蜜、情人、隨扈等關係，就像是淡古大家族，一推出之後，不但成功引起話題，更引起收藏潮。

「淡古聯盟」共有10位角色，分別為淡水紅毛城「城紅」、前清英國領事官邸「官狄英」、淡水海關碼頭「關海」、得忌利士洋行「洋莉得」、滬尾礮臺「臺扈偉」、前清淡水關稅務司官邸「官狄清」、淡水木下靜涯舊居「木木涯」、淡水日本警官宿舍「井上太郎」、淡水街長多田榮吉故居「吉田」及滬尾小學校禮堂「水原櫻子」，未來他們將以四格漫畫在線上推廣古蹟之美外，明年初預計推出主題特展及人偶見面會，敬請期待。