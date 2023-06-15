谷歌與歐盟監管單位此一最新衝突事關重大，因為這涉及到該公司最賺錢的業務。去年谷歌的廣告業務占集團總營收的79%。

谷歌2022年的廣告收入為2245億美元，其中包括了來自搜尋服務、Gmail、Google Play、谷歌地圖、Youtube廣告、谷歌Ad Manager、AdMob，以及AdSense的廣告收入。

谷歌有幾個月的時間來對歐盟的指控做出反應，在歐盟做出最終裁決之前，它可以要求在執委會資深反壟斷官員和資深國家官員面前舉行閉門的聽證會，此一過程可能需要一年或更長的時間。谷歌也可以透過更強有力的補救措施，來達成雙方的和解。

不過歐盟反壟斷專員維斯特格(Margrethe Vestager)表示，谷歌可能不得不出售部分廣告業務，因為補救措施不太可能在阻止反競爭行為方面奏效。她表示：「例如谷歌可以分拆其賣方工具DFP和AdX業務，這樣做，我們將可以和解利益衝突」。

谷歌表示，它不同意歐盟執委會的指控，「歐盟執委會的調查聚焦於我們廣告業務的一個狹窄面向，這不是什麼新鮮事，我們不同意歐盟的意見」。

維斯特格表示，針對谷歌在其Chrome瀏覽器上導入一套用於遮蔽第三方cookie的隱私沙箱工具(sandbox tool)，以及計畫在Android智慧型手機上停止對第三方提供廣告識別符號，歐盟將繼續對此進行調查。

執委會表示，谷歌偏愛自己的線上展示廣告技術服務，並損害了相互競爭的廣告技術服務供應商、廣告商和線上出版商的利益。