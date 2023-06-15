拉長時間來看，2018年初至2019年底，北台灣銷售中建案增加194個，增幅達14.7％，直到2020年初，待售建案數量才因新案減少、市場買氣穩定而開始下滑。2022年Q2，待售建案數因疫情再次蔓延全台，新開賣建案數量減少，降至983個的近5年最低點，不過同年Q3待售建案又重回1千個大關，並連三季上揚，顯示近期市場賣壓加重中。

根據統計結果，北台灣今年Q1銷售中建案數量最多的行政區，依序為中壢(73個)、桃園(61個)、淡水(46個)、大園(45個)、觀音(37個)，前五名中除淡水位於新北市外，其餘4區都屬於桃園市行政區。

成采錡表示，房市供給量增速高於買氣，將持續對價格造成壓力，而下半年房市在《平均地權條例》修正案上路以及總統大選等因素影響下，預估整體市場買氣不容易看到明顯回溫。此時對業者而言，比起投入房市一級戰區，另闢戰場或許是更好的選擇，因為從今年上半年的市場案例來看，位於近年房市供給稀缺區的新建案，不僅能有當地換屋買盤支撐買氣，建案成交價也有機會創下區段新高。