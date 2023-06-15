im.B詐騙案爆發後，受害人哀號，半個月來，最新的發展，似乎卻聚焦在2017年金管會函覆調查局時「未違反銀行法」之措辭，以致錯失摘奸發伏的機會。繼而四天之內，金管會兩發新聞稿，否認有該誤導的用語，而是以中性詞句回復，須由檢調依具體事實認定云云。

民眾應不會懷疑金管會新聞稿的內容，其實就新種業務經營初期的外觀看來，如銀行局答覆未違反銀行法，也不意外。坊間討論，難免涉及帶風向的陰謀論，以當前社會風氣，自也不足為奇。這其中也有媒體將借貸平台與P2P相提並論，說實話，比起純粹帶風向，這倒是正本清源的務實作法。

P2P源於金融反中介(Disintermediation)，也是佛里曼1999所說全球化的重要特徵，Democracy of Finance的具體表現。一般而言，全球最早的P2P平台是英國2005/3的Zopa；2006年美國的Lending Club，則為反中介平台注入新思潮與新作法。國內的P2P業者，多數於2016間成立，調查局約莫在平台成立伊始，去函其他部會，探究P2P的法律本質，可想而知，不易有明確的答案。我在2015/5/26於報端討論Fintech時，首次提到P2P以及Lending club的例子；2016/2/23更在專欄中以「P2P慎始強於慎終」為題，向各界呼籲，對數位時代此種規模化、商業化經營(in kaufmannischer Weise)的借貸，應有不同以往的思維。次月還另有一篇評述，持續關注，內容雖欠深入，但當時政府或檢調單位如果有心，透過搜尋引擎，在相互行文之際，應不會漏過本人當時在媒體的建言。

P2P立意甚佳，是發展平民金融、普惠金融的良好契機。本人於2016年前後在報端針對P2P所提出的幾點建議，並非先見之明，而是基於2015年底中國大陸發生e租寶案件，受害人接近百萬，當時兩岸既有共同打擊犯罪協議，不可能不知此由單純P2P轉為三千億元弊案的變質變調事件。其實從體制言，大陸對數位金融採取「先鬆後緊」策略，於互聯網金融大鳴大放一陣子後，早在2015/7/18即已開始收網，十部會聯名發布「關於促進互聯網金融健康發展的指導原則」，加上之後頒行的各種辦法，對P2P衍生「不健康發展」的後遺症，已預為補牢的布局。本人當年的建言，也無非是綜整兩岸經驗，所提一得之愚。

從另一方面，台灣對新種金融，歷來採先緊後鬆策略，2016年適逢踏入數位金融時代，借貸或其媒合業務已因科技加持，整體規模擴大，已非傳統可容自由發展、不予納管的情勢。尤其在P2P相關事務方面，歐美乃至中國大陸有頗多血淚經驗可以參採，綜合當時建議，政府宜順勢改革不合時宜法規，擴大民間辦理匯兌，輔導第三方支付業者合作，建立類似美國FICO徵信評分制度，使正當P2P業者有一合理生存環境。

於今，變調變質的P2P，造成媒體報導五千人受災的詐騙案件，七年前，本人籲請「慎始強於慎終」，換言之，如果2016年能夠慎始，2023年就不必慎終追遠了!