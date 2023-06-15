每次只要講到護眼，很多人都會想到要吃葉黃素，卻也疑問到底要吃多久才有感？對此，藥師廖偉呈表示，相較服用維生素B群後立刻有感，葉黃素則屬於慢工出細活的營養素，建議最好要連續食用，且時間維持半年以上，才能有最佳防護效果，若中途間斷就無法發揮它的保健效益。

廖偉呈在臉書專頁發文，介紹葉黃素相關知識。他表示，葉黃素對眼睛有5大保健功能。首先，葉黃素能中和藍光，減少對水晶體和視網膜細胞的傷害；其次，優秀的抗氧化特性，有助清除自由基，減少氧化損傷對視覺的影響；再者，能降低觀看色差，幫助眼睛更準確感知物體顏色的變化；還有，能提高眼睛區分光線和黑暗之間對比的敏銳度；最後，葉黃素還能改善因強光引起的短暫眩光失能現象。

至於葉黃素要吃多久才有足夠的保護力？廖偉呈說明，相較維生素B群吃完立即有感，葉黃素是個慢工出細活的營養素。食用葉黃素後血液濃度約在2周後有明顯上升，但黃斑部中的濃度卻未顯著增加，必須連續食用約24～28週以上才會明顯上升；因此，建議要連續吃半年以上才能達到最佳的防護效果。藥師強調，千萬不要「2天捕魚3天曬網」，若抱持玩玩的心態，將無法發揮葉黃素的保健效益。

另外，廖偉呈也補充，雖然黃斑部葉黃素濃度上升慢，但衰退的也慢，連續食用半年後就算停止補充，血液中葉黃素量已降低至正常，黃斑部中的濃度仍能持續發揮中和藍光的效果，維持約半年左右。