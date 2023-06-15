白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）說，他的國家已開始接收俄羅斯的戰術核武，其中有一部分的威力比美國1945年在日本廣島、長崎投放的原子彈還強大3倍。

路透社報導，這些核武射程較短、威力較小，或許可以用於戰場；這是自蘇聯解體之後，俄國第一次在境外部署這類武器。

魯卡申柯接受俄國國家電視台「俄羅斯-1」頻道（Rossiya-1）訪問時說：「我們已收到俄羅斯的飛彈和炸彈。」這段訪問於昨晚播出，後來被上傳到白俄羅斯通訊社（Belta）的Telegram頻道。

他說：「這些炸彈比（投放在）廣島和長崎的（原子彈）強大3倍。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本月9日說，等到白俄羅斯備妥特殊儲存設施，就會開始在當地部署戰術核武，控制權仍在俄國手上。

魯卡申柯允許俄軍在烏克蘭戰爭中利用白俄羅斯領土，他認為，在白俄部署核武將可嚇阻潛在侵略者。

他說：「我們一直是（被攻擊的）目標，他們（西方國家）從2020年就想把我們撕成碎片。截至目前，還沒人敢打一個擁有核武的國家。」

2020年，白俄羅斯爆發反對魯卡申柯政權的大規模示威，後來魯卡申柯就一再指控西方國家試圖推翻他。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120615