永昕表示，永笙是台灣唯一具備自有異體公捐臍帶血庫資源的跨國細胞治療公司，雙方合作後，永笙將成為永昕在全球異體細胞治療CDMO業務的細胞原料供應夥伴。

積極布局細胞治療領域的永昕，在2021年建構了異體細胞治療的團隊與實驗室，打造異體幹細胞與免疫細胞先進製程開發服務，細胞產品類別包含：間質幹細胞、嵌合抗原受體自然殺手細胞（CAR-NK）、GammaDelta-T（GDT）及幹細胞外泌體（MSC-EVs）。

另外，該公司的PIC／S GMP工廠已在本（6）月初動工。

永昕表示，永笙有超過2,300例全球實際成功移植案例，雙方的策略聯盟，可將永昕的細胞治療服務平台推向更高層次，提供客戶更精緻的一站式專業服務，克服異體免疫細胞治療產品原料來源取得不易與品質不穩定的難題。

永笙表示，自體細胞治療產品製備時間長、售價高，難以普及，改用來源足夠且穩定的細胞原料來生產的異體細胞治療產品已成為現今市場趨勢。細胞主要原料來源為：健康捐贈者、誘導多能幹細胞（iPSC）以及臍帶血，其中臍帶血是最有機會進行大規模生產與製備，因為所有原料都是在嬰兒出生時，採集與保存，相對最穩定也最安全。永笙不但提供符合美國食品藥物管理局（FDA）標準且具成功案例佐證的細胞原料，同時也具備異體公捐臍帶血庫資源，可滿足客戶客製化的需求。