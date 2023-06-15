國立傳統藝術中心台灣豫劇團、是台灣目前唯一的豫劇團，15日在屏縣府的邀請下，到位在潮州鎮的屏東戲曲故事館展出「潮。豫-臺灣梆聲傳千里 再現豫劇戲曲浪潮」展覽，以3大展區從劇種介紹、劇目展現、音樂板式到文化傳承，帶領民眾深入淺出認識豫劇之美、穿梭古今中外。

屏縣府指出，台灣豫劇團為國立傳統藝術中心轄下的國家專業藝術表演團隊，是台灣目前唯一的豫劇團，也是南台灣唯一的公立劇團，近10年來老中青三代的技藝傳承更開花結果，枝椏並茂。

國立傳統藝術中心台灣豫劇團、是台灣目前唯一的豫劇團，15日在屏縣府的邀請下，到位在潮州鎮的屏東戲曲故事館展出「潮。豫-臺灣梆聲傳千里 再現豫劇戲曲浪潮」展覽。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

為此，縣府特別邀請台灣豫劇團15日在屏東戲曲故事館展出「潮。豫-臺灣梆聲傳千里 再現豫劇戲曲浪潮」展覽，以「戲說豫劇‧傳藝永恆」、「豫音繞梁‧詩樂迴盪」、「載豫經典‧屹立紮根」等3大主軸設置展區。

縣府表示，「戲說豫劇‧傳藝永恆」是展列過往演出劇本、樂譜及戲服等，也可看到豫劇團因應時代潮流，接軌現下觀戲需求，作品從傳統、台灣本土、實驗、兒童甚至豫莎劇（豫劇與莎士比亞劇的結合），展現出劇團「傳承•守護•創新」核心理念。

「豫音繞梁‧詩樂迴盪」則收錄實際演出的音樂，打造出沉浸式的聽覺空間，豫劇的音樂結構屬於板腔體，除了欣賞到豫劇音樂的4大板式外，也可聽到近年來豫劇音樂在固定的板式中開始大量融合台灣民謠，唱腔設計不再是印象中的陳腔舊調，而是耳目一新卻又親切熟悉的「台式豫劇」。

至於「載豫經典‧屹立紮根」將看到豫劇團從國防部時期的勞軍撫慰、教育部時期的教育推廣到文化部時期的文化交流不同使命，演出場地從軍中到現代劇場，演出規模從一桌二椅昇華成精緻炫麗的舞台設計，為豫劇團的歷史軌跡留下了珍貴的史料。

文化處強調，「潮。豫」展期持續至12月17日，歡迎民眾一同欣賞台灣豫劇豐沛而富有魅力的歲月足跡。