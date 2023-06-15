中華民國足球協會預定於明日晚間7點在高雄國家體育場辦理「2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽中華VS 泰國」，中華男足為備戰「2026年男足世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格附加賽」，首戰邀請到亞洲實力不俗的泰國男子國家代表隊來臺進行交流，體育署歡迎大家踴躍前往高雄國體場觀賽，用行動力挺足球運動。

中華男足新任總教練Gary White於6月初抵臺後隨即在高雄展開集訓，目前集訓大名單已出爐，包含旅外的蔡立靖、王建明、沈子貴皆已入列將為中華隊效力，其中雖然台灣隊長陳柏良在賽前傳出傷勢，但他仍呼籲球迷，希望大家可以進場支持中華隊，並預祝臺灣旗開得勝。總教練Gary White曾於2017到2019年間，帶領中華男足征戰亞洲盃資格賽，創造我國在國際足總（FIFA）最佳排名成績。

教育部體育署表示，足球運動在臺灣愈來愈受到國人矚目，在臺舉辦國際賽都會吸引大批球迷到場加油，近年來有更多家長帶著小朋友參加各地足球教室或訓練營等活動。此外，體育署持續推動「足球六年計畫」，朝向全民化、產業化及國際化等三大方向發展，凝聚國人向心力，用足球接軌國際。