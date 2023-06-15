智邦表示，近年來營收呈現逐年成長的態勢，主要是在雲端投入，以及和客戶端、供應商在最新產品的合作。2023年在地緣政治等風險下，智邦認為營運仍有挑戰，但同時在AI升級帶動下，營運勢必還有成長空間，會和更多策略夥伴做整合，朝向策略性合作。

展望2023年，智邦可以從營運面、策略面上來看。就營運面上，會針對營運效率、毛利率、庫存管理持續深化，達到更好的表現；再者，海外的布局上，目前在越南、竹北的擴張計畫都非常積極進行中；另外，智邦也符合現在所有ESG趨勢，也成立ESG辦公室。

2023年策略面上，智邦表示，瞄準近期最火熱的AI趨勢，智邦會針對AI發展趨勢協助資料中心客戶；另外，智邦過去著重美國、北美市場，今年也會在東南亞、歐洲等市場投入，面對地緣政治或是客戶要求，智邦在生產力拚多元化，目前越南第一期廠房已經正式投產，第二期也在布建中，正在購買新產線做擴張，美國也會有組裝線，主要是針對境內需求來生產，而竹北的生產新基地，也最快會在年底或是年初正式投產。

針對下一世代資料中心，是智邦當下重要策略之一，智邦會以現有400G基礎，持續出貨高階客戶，以提升市占。至於市場關心的800G進度，目前智邦800G已完成設計階段，和博通等大型晶片廠都會合作，並整合其他技術；不僅如此，也會加強軟體的合作以及加強自身軟體能力。智邦在800G上非常積極，設計上有一定進度並和客戶測試，因應800G的複雜速度，在合作、自有方案上都有規劃。

有鑑於現有資料中心架構無法應付AI/ML(機器學習)，智邦具有非常獨特的優勢地位，針對複雜性高的AI/ML，智邦會和晶片廠合作，並在耗能上有更佳的表現。目前智邦有一些解決方案已經有AI功能，預估明年會有比較具體的量，屆時會再考慮是否將營收貢獻獨立出來。