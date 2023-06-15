福樂、桂格攜手共推迪士尼系列早餐組合，還有機會抽機票等好禮。（福樂提供）

迪士尼可愛米奇和多部卡通都是大人小孩童年回憶，品牌看準萌趣IP勾起帶給大眾親切感，透過聯名策略拓展客群、增加能見度，現在不只食品看得見迪士尼影子，就連服飾設計也能融入可愛角色開創話題。

福樂推出首支迪士尼限定款保久乳，熱銷高鈣及可可口味以米奇米妮設計新登場，福樂更與桂格聯手推出迪士尼系列早餐組合，四款「桂格穀穀樂」迪士尼系列早餐穀片來助陣，滿滿迪士尼系列角色設計佔據餐桌。「福樂保久乳」經典熱銷款、最受孩子及爸媽歡迎的特濃高鈣牛乳、特濃可可歐蕾，換上超萌米奇米妮可愛設計，以此吸引孩子投入早餐時光。

限定款迪士尼系列「福樂保久乳」及「桂格穀穀樂」，即日起在各大通路開賣。現在至全聯購買福樂全系列商品，加購「桂格榖榖樂」任一件就可再替荷包省10元，優惠只到7月6日；到家樂福、大潤發、愛買採購的話，只要購買福樂全系列商品消費滿額，就能獲得限量品牌購物袋，大潤發通路還加碼抽東京迪士尼機票，即日起至30日至momo購物網獨家消費福樂、桂格指定商品消費滿339元，可抽限量米奇造型陶瓷電火鍋等。

不只食品玩新意，服飾品牌也因應換季，趁民眾治裝之際推活力滿點的電影服飾，Gap隨著暑期強檔電影陸續上映，推出一連串聯名系列，包括氣勢磅礡的科幻動作電影《變形金剛》、漫威超級英雄《蜘蛛人》以及迪士尼經典角色美聲公主《小美人魚》，成人與孩童均能找到喜愛的特色商品，戶外出遊一塊穿出門大方展現親子之情。

Gap也趁畢業季，學生跟制服說掰掰的時刻，推一系列適合夏日彰顯活力的俐落服裝。（Gap提供）

另畢業季及暑假的到來，Gap推出許多俏麗的單品，女裝有許多採用學院風元素設計的裙裝，包含滾邊修身的辣妹背心洋裝、迷你百褶裙、翻領短袖洋裝及泡泡袖洋裝等款式，造型簡潔大方，更能同時體現活力與氣質；男裝則推風格清爽、休閒風十足的背心、襯衫、牛仔短褲等品項，於酷夏時節讓整體搭配更加俐落有型。15日至26日門市與官網限時祭出商品全面6折優惠。