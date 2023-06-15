性平事件燒不停，行政院今表示，已要求性平三法主管機關勞動部、教育部、衛福部積極研議，預計7月中旬行政院會完成修法草案，並送立法院審議，希望7月底以前完成性平三法修法。

行政院發言人林子倫今天上午主持行政院會會後記者會。林子倫轉述，陳建仁在院會就性別平等議題提示，性平是相當重要議題，將在近期的院會邀請專家演講向所有部會首長進行演講，希望各部會一定要加強宣導，讓性別平等觀念能具體落實。

林子倫續指，總統蔡英文也再三指示，需要從三個角度切入，第一明定性騷擾樣態指引，第二是建立可信賴、友善、效率的申訴處理機制，第三是進行性平三法修法，希望勞動部、教育部、衛福部就所轄法案修法積極研議，立法院已決議召開臨時會，希望在7月底以前完成性平三法修法。

立法院日前黨團協商共識，請各黨團、委員及行政院於7月14日前提出性騷擾防治相關法律修正案，供立法院臨時會審議。

對於修法時程，林子倫說，基本上按照陳建仁提示，預計7月中旬以前的院會要完成行政院部分修法，送立法院審議。至於修法方向，林子倫說，即是剛剛所提三個面相，明定性平、性騷指引，另外是申訴處理機制，跨部會也在做相關機制檢視、通盤盤點。