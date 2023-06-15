台北市長議會12日結束今年首次會期，藍綠猛攻前市長柯文哲悠遊卡興櫃、北藝和解金等爭議，蔣萬安更直呼柯文哲「沒有行政倫理」。台北市議會民眾黨團15日舉行記者會，邀請局處官員到場說清楚，總召黃瀞瑩表示，在記者會開始前30分鐘，局處官員私下透露遭府級高層噤聲，不准參加記者會，議員陳宥丞痛批「蔣市府把8萬名公務員當禁衛軍，不僅沒有行政倫理，更沒有職業道德。」也讓府會關係降到冰點。

民眾黨團副主任吳怡萱表示，黨團對就近來重要議題包含悠遊卡公司興櫃、教育發展基金的運用及北藝履約爭議調解案等，舉行記者會一次說明清楚。 然記者會現場卻未見局處官員到場，黃瀞瑩在會中表示，邀請局處到場說明，就是給予溝通同台，讓市府自行辯護，也希望柯文哲過去8年努力不要被抹黑。

陳宥丞表示，沒看過這麼傲慢的市政府，民眾黨從來沒有對蔣萬安操作意識形態，或利用家世背景說嘴，但今天面對市政不同意見，蔣萬安只敢在議場放話，但針對悠遊卡興櫃相關爭議，法務局的說法沒看到、政風處也沒有立案，甚至今天上午市府同仁私下致電，說市府高層一聲令下，不能來議會報告。

陳宥丞痛批，蔣萬安說柯文哲卸任前通過悠遊卡興櫃案違反行政倫理，那議會監督市政，市府卻不派官員來說明，「不只沒有行政倫理，更是沒有職業道德。」

吳怡萱事後表示，昨天下午通知文化局、教育局等出局列席說明，本來他們說不來，但象局處強調是給他們溝通平台以及政治辯護空間後，昨晚間6時許局處決定派員參加，沒想到今天早上記者會前半小時，又臨時被告知，府級長官指示不出席，直接放議員鴿子，完全是藐視議會的行為。

另外，陳宥丞也點出市政顧問陳國君傳出遭國民黨總統參選人侯友宜團隊挖角，陳大酸，有給職市政顧問傳出爭取第三位副市長，到現在領台北市府薪水卻幫侯友宜打選戰，陳國君若無力做蔣市長顧問，那就送給陳國君一首「千里之外」送他離開，早點分手放過市民朋友。

對此台北市政府發言人殷瑋不滿回應，議員如果這麼重視行政倫理，能不能先回答市府早已對柯文哲提出的問題：什麼叫「看守政府」？什麼叫「政治慣例」？什麼叫「行政倫理」？

另針對陳國君遭質疑無心市政，殷瑋表示，民眾黨一下說「地下市長」，一下說「爭取第三副市長」，一下又說「無心市政」，這幾個說法彼此矛盾，請問議員的批評究竟是哪一個？至少以昨天為例，陳國君從早上7點半到晚上6點多都在參與會議。