一名男大生表示，用LINE聊天因看不到彼此的面部表情，如果對方用詞中使用「啊」，會讓他覺得對方似乎不耐煩，貼文曝光網友也認同他的說法，並分享自己聊天習慣用語，不少人把「啊」改成「ㄚ」、「R」等，讓字面看起來溫和一點，不過也有網友說，文字後方加個表情符號，更能直接讓對方知道心情。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，用通訊軟體LINE聊天，若對方用詞使用「啊」，會讓他覺得對方似乎不耐煩或不開心，問網友是否有相同看法？

貼文引發網友共鳴，紛紛留言「＋1，我每次都以為對方在生氣欸！」、「『啊』看起來真的很兇」、「所以我會把『啊』改成注音的『ㄚ』，讓語句看起來可愛一點」、「我會用『R』代替『啊』，避免對方有誤會」、「我會用疊字，看起來比較不會那麼嚴肅，像是：『可以啊啊』、『沒問題啊啊』」、「加個蚯蚓號會差很多，你可以試試看」。

另也有人提醒可善用emoji符號，「擔心字面看起來太兇，可加表情符號，對同輩、長輩、職場都可以」、「我都會加表情符號啊，雖然很小學生，但別人一看就知道你的心情」。