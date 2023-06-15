羨慕別人是人之常情，但偏激一點就會變成嫉妒，《小鐵星座》運勢專欄分享嫉妒心強的前4名星座，依序是天蠍座、金牛座、巨蟹座、處女座，其中第1名的天蠍座不容許別人比他們強，只要遇到更優秀的人，就會開啟妒忌模式，表面上不屑一顧，內心其實在意到不行。

▍第4名：處女座

處女座心思縝密且擅於觀察，同時妒忌心也很強烈。他們相當執著眼前自己事情，一旦認定的事情，便會盡全力完成，若發現已被對方捷足先登，他們心中就會有無限的不滿，雖然在別人面前不會表現出來，但是家中的東西就會成為發洩的對象。

▍第3名：巨蟹座

巨蟹座生性敏感，當發現自己被冷落時會讓他們相當不安，無論是在情侶或朋友之間的關係，只要感到被忽略他們就會產生妒忌心，巨蟹有超強的佔有欲，他們所擁有的一切不容許別人輕易挑釁，更不能接受隨意失去。

▍第2名：金牛座

金牛座妒忌心非常強，在他們骨子裡有一種不服輸的精神，也見不得別人好。若在工作中看見同事被表揚了或升職，他們就會把妒忌表現得淋漓盡致，並且認為自己各方面都比對方優秀，為何輪不到自己。

▍第1名：天蠍座

天蠍座妒忌心、報復心都非常強烈，他們天生頭腦聰明且性格強勢，最不容許別人比他們強，只要遇到更優秀的人，妒忌心便會開始發揮作用，表面上不屑一顧，內心其實在意到不行，因為在天蠍座的內心深處，始終覺得自己是最優秀且無人能敵的。