36歲邱姓男子14日晚間行經東勢區新盛街疑因酒駕，不慎衝撞民宅車輛，肇逃又撞路停2車，頭部輕傷送醫。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

36歲邱姓男子14日晚間行經東勢區新盛街疑因酒駕，不慎衝到對向撞上劉姓女子停於住宅的車輛及住宅鐵門，劉女發現後在後呼叫，邱男卻開車逃離，直到又撞上路停車輛受傷送醫，警方將依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。

網友在臉書發文，她母親將車停在東勢區住處前，昨晚遭不明車輛撞上，家中鐵門也遭殃被撞，母親從屋內走出查看，只見看到一名男子只開車窗看了一下就倒車加速逃離，直說駕駛實在可惡，幸好有熱心民眾看到，拍下對方車牌。

經台中市政府警察局東勢分局調查，14日晚間10點20分，邱男開車經過東勢區新盛街，沿新盛街往茅埔方向直行，疑因酒後駕車失控，不慎跨越雙黃線後碰撞停在民宅前的轎車，再推撞民宅鐵門；邱男開離後，又在距離400公尺處再次撞上停在路邊小貨車和轎車。

據了解，邱男僅頭部擦傷，意識清楚，由救護人員送往東勢農民醫院就醫；警方將通知邱男到案，並依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。

東勢警分局呼籲，酒駕行為「零容忍」，警方將持續嚴格取締酒後駕車行為，並宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕情形發生外，也呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起，民眾切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理，應遵守交通規則、確保行車安全，創造優質交通環境。

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