勞動力發展署桃竹苗分署「2023台灣就業通桃竹苗地區就業博覽會」將於7月1日在新竹市立體育館登場，有包含台積電等72家企業提供5000個以上職缺，近8成職缺起薪超過30K，中高階職缺佔32％，其中艾斯摩爾公司有10個職缺年薪超過110萬元，有意求職或轉職的朋友可把握機會。

桃竹苗分署長林淑媛表示，適逢畢業季，為讓民眾了解桃竹苗分署提供的就業服務措施與職業訓練成果，就業博覽會特別依據廠商特色規畫4大特區，分別為半導體專區、MIT製造業專區、服務業專區及健康產業專區，提供畢業青年更多元化的職缺選擇。

會場並設置3個與職涯、職訓及多元團體相關的主題體驗館，「職涯探索館」可為民眾設計專屬的造型style，提供專業的職涯諮詢，「職訓體驗館」則有元宇宙VR虛擬體驗、3D列印幸運兔鑰匙圈、機器人互動及半導體應用，還有美味嘗鮮、文創好運DIY的「多元展售館」，等著民眾共同來參與。

林淑媛有鑑於每年就博會活動均是人山人海，為鼓勵民眾求職並縮減現場等待面試時間，此次現場採用台灣就業通「就業媒合系統」，民眾可在活動舉辦前或活動當日，至台灣就業通登入個人履歷資料並完成報名，即可獲得報名活動序號，當日依此序號直接至各廠商攤位面試，不必重覆填寫求職履歷資料。

更好康的是，現場透過台灣就業通「就業媒合系統」面試者，即可參加就博抽抽樂活動，有機會將iPad10、Apple Watch S7、Switch等大獎帶回家。

另，事先於活動官網預約報名前150名，憑活動序號當天加碼領超商禮券，活動當日前150名早鳥報到的民眾亦加碼領超商禮券，更有機會抽到早鳥好禮「平板電腦」。

相關活動及廠商職缺詳情可上活動官方網站http://thmr.tw520.info/，或上網輸入關鍵字「2023台灣就業通桃竹苗地區就業博覽會」及台灣就業通網站查詢，或電洽(03)4855368轉分機1809。