迎接夏日銷售旺季，冰品飲品以新品及優惠搶買氣，酷聖石就推出夏季最夯的水果口味冰淇淋，並限時推出最受消費者青睞的買一送一好康；cama cafe則有會員日好康，並且有機會抽五感旅行箱。

酷聖石限時推季節限定新品「愛芒果優」，選用台南愛文芒果果泥製成芒果冰淇淋，再拌入愛文芒果並搭配清爽的蜜桃百香果優格與透亮QQ晶珠，層次豐富；「哈囉哈密瓜」則是品牌首次推出的哈密瓜風味冰淇淋，拌入嚴選在地哈密瓜丁，口感清爽再佐上草莓增加酸甜層次，最後以Q彈白玉裝飾，視覺與味覺都相當享受。另「7-ELEVEN酷聖石複合店」超過260店，7月11日前也吃得到期間新品「哈密瓜水果樂園」，16日桶裝分享日桶裝買一送一，21日「夏至」當日限定mini系列冰淇淋買一球送一球。

cama café寵大咖會員，只要填問券就有機會抽超絕美cama五感旅行箱，只送不賣。（cama café提供）

咖啡品牌cama café近日宣佈啟動全新品牌活動「大咖會員日」，每個月都將提供符合「大咖」資格的會員們額外優惠。即日起至25日，大咖會員透過cama café APP完成指定問卷填寫後，便有機會抽中cama café與跨領域合作夥伴攜手共創的「cama五感旅行箱」，一共抽出10組。品牌董事長何炳霖表示，「cama café自2018年起推動會員制度，累積了許多熱愛咖啡、喜歡cama café的一群粉絲。為感謝會員們一直以來對cama café的支持與肯定，希望透過舉辦『大咖會員日』，提供大咖會員們更尊榮的專屬體驗。」未來除了有買咖啡優惠，還有機會獲得只送不賣的精美週邊。