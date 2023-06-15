修杰楷（左起）、鍾岳軒、林莎、黃柏峰、楊銘威造訪台南國寶級理髮廳。（TVBS提供）

由謝金燕擔任藝術總監的TVBS《來吧！營業中2》星之沙龍，即將進入尾聲，為感謝這半年一起辛苦打拚的夥伴們，謝金燕精心安排「理容院之都」的台南旅遊。在逛夜市時，謝依霖、王子邱勝翊都體驗「挽面」，不料王子卻痛到噴淚，「我真的痛到恍神耶！想說不然ㄍㄧㄥ一下，結果完全不行，痛到眼淚止不住，直接跟老師說謝謝、中斷這場鬧劇」。

謝依霖（左起）、王子邱勝翊、蔡朕、謝金燕、孟維開心逛夜市。（TVBS提供）

謝金燕為王子邱勝翊踩背按摩獲得稱讚。（TVBS提供）

難得旅遊的謝金燕，出發前一晚因為太過興奮導致睡不著，「這次不只去了有歷史、人情味的理容院，我還踩了王子邱勝翊的屁股，值回票價了！」原來一行人在傳統理容院，驚見目前幾乎絕跡的「踩背按摩」，謝依霖與謝金燕分別幫王子邱勝翊踩背，王子邱勝翊笑虧：「謝依霖一隻腳的重量都比姐姐兩隻腳還重，但坦白說都很舒服！」謝金燕則意外獲得按摩師大讚技術良好，遭一旁謝依霖吃味表示：「她（謝金燕）出道前做按摩的啦！」

《來吧！營業中2》前往台南旅遊。（TVBS提供）

由於台南觀光景點眾多，成員們特別兵分兩路，修杰楷、楊銘威、林莎、黃柏峰與鍾岳軒走訪國寶級老店、特色酒吧，還享受越式洗頭初體驗，楊銘威大讚：「根本帝王級享受！這行程安排的太好！」修杰楷也驚艷表示：「很佩服越南文化！居然能在這麼短的時間內設計這麼多放鬆的服務，真的太舒服！」

兩隊也不忘視訊，關心彼此行程，沒想到卻讓謝金燕驚呼：「他們都沒穿衣服耶」，而林莎大尺度的畫面更讓夥伴們嚇出表情包，直呼這是開播以來的最大尺寸。《來吧！營業中2》每周六晚間8點在TVBS歡樂台42頻道播出。