33歲女星「Hold住姐」謝依霖過去上《大學生了沒》表演「一秒變格格」走紅，之後又獲邀到大陸演出《小時代》系列電影，成為上億票房明星。近年她與相識15年的老公Green結婚，育有1子1女，昨(14日)她透露女兒突然問她自己算不算是乖孩子？她好奇女兒為何這樣問，擔心女兒是不是認為自己是好小孩才會被疼愛，讓她內疚反省是否是上一代的遺毒讓她在不經意中教會孩子這樣的價值觀。

謝依霖昨分享，女兒突然問她自己是乖孩子嗎？「我突然很內疚，我是不是不經意的讓她覺得，她要表現的是個好孩子，才是對的？」因此謝依霖回答：「你很乖，可能會讓我很方便，是媽媽想要輕鬆、方便，不代表媽媽就是對的，你一定要知道不管你乖不乖，壞不壞，我都一樣很愛很愛你」。

謝依霖發文。（圖／翻攝自LINLIN臉書）

聞此，謝依霖的女兒回應：「我也是」，讓謝依霖感慨說：「不管我是不是用錯方法愛她，她都很愛我。這點孩子永遠做得比父母好。有時候真的很沒耐心，骨子裡上一代的遺毒還在（對，我就是在臭）會讓孩子誤以為『我不夠好你就不愛我。』當你發現請立刻踩剎車，立刻打臉之前的自己。打臉不羞恥，死鴨子嘴硬才羞恥。」

謝依霖更強調應該讓小孩知道「我愛你，不帶任何條件」，引來網友回應：「已哭，自己的童年便是如此成長，長大後，特別是遇到感情失敗時，總會覺得是自己不夠好導致」，謝依霖回：「一起說『我是完美的』，自信邪教」，其他人也說：「我要立為座右銘」、「我們大人都需要被肯定，更不要說孩子了」。而謝依霖先前在微博公開感謝好姐妹楊冪，透露對方人美心善，知道她3年沒工作，就推薦謝依霖回來上大陸綜藝節目，貼心的行為讓謝依霖笑說要一輩子纏住楊冪，也可見兩人戲終情未散的好感情。