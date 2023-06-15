巴拉圭總統當選人貝尼亞預計8月中旬就職，外交部今天重申，外交部正規畫在貝尼亞就職前訪台。至於美國國務卿布林肯18日將訪中，外交部強調台美溝通管道暢通，我方也持續與美國保持密切的聯繫，隨時掌握。

巴拉圭4月底舉行總統大選，由承諾與台灣保持外交關係的執政黨紅黨候選人貝尼亞勝出。外交部長吳釗燮日前曾透露，正嘗試邀請巴拉圭總統當選人貝尼亞訪台，而且「在就職之前就有可能來」。

外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長張自信今天在例行記者會中接受媒體詢問貝尼亞是否可能在就職前訪台時表示，「我們正朝此目標規畫中」，至於細節則待確定之後再公布。

美國國務院日前也宣布，國務卿布林肯將於18日至19日重啟年初因中國大陸偵察氣球延後的的訪中行，將會晤大陸資深官員，談論維繫美中溝通管道暢通的重要性。

由於中國大陸就台灣問題已要求美方不得損害中國大陸主權利益，美方是否已就此行向我說明？對此，外交部發言人劉永健表示，外交部的立場跟以前是一貫的。

他說，外交部一向密切關注美中高層互動情形，目前台美之間的互信良好，溝通管道也至為暢通，我方將持續就美方與中方高層互動情形，與美國保持密切的聯繫，隨時掌握。