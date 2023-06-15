ILWU和雇主組成的太平洋海事協會（PMA）在聯合聲明中指出，在美國勞工部副部長兼代理部長蘇維思（Julie Su）協助下達成了這項協議。

雖然這個涵蓋從加州到華盛頓州港口工人的協議已經達成，但仍待雙方批准。

美國勞工部代理部長蘇維思在聲明中表示，這項初步協議給勞方、資方和美國的供應鏈帶來重要的穩定性。PMA總裁James McKenna和ILWU總裁Willie Adams在聯合聲明中表示，我們也很高興我們全部的注意力將重新回到西岸港口的運作上。

PMA拒絕提供更多與該協議有關的細節，ILWU尚未回應進一步置評的請求。

這項協議所涵蓋的工人在美國最繁忙的港口工作，其中包括位在洛杉磯/長灘的第一大海洋貿易門戶，使這場勞資角力可能再度打亂美國供應鏈、進而推升通膨的擔憂升高。這些港口工人要求在疫情期間因貨運激增而大賺一筆的雇主分潤，並補發工資。

為了避開談判期間可能出現勞動力中斷等問題，一些客戶已經將貨運轉向東岸和墨西哥灣沿岸港口，導致西岸港口的市占萎縮。

杉磯港執行董事Gene Seroka在推特上表示，ILWU和PMA達成初步協議帶來客戶一直想要的穩定性和信心。我們期待與我們的合作夥伴合作，重新將貨物帶回。