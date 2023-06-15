台中市長盧秀燕一再被基層勸進選總統、搭配副總統或未來擔任行政院長，今天議員林昊佑質詢時，詢問盧秀燕為何堅持留在台中？盧秀燕表示，她好不容易選上市長，對台中期待很大，台中正在轉大人「媽媽走不開」，其他未來再做考慮。

台中市議員林昊佑市政總質詢時指出，市長有五星市長的高民調，為何堅持「媽媽會留在家裡照顧市民」？盧秀燕表示，以她的政治資歷跟外界對她的期待，當然可以有其他選擇，但她對台中的期待非常大，一生最大的夢想是為台中市民好好服務，當初更是在不被看好的情況下選上市長，要求自己全力以赴，上任後開不了工的開工、完不了工的完工，重大建設包括東豐快、會展中心、美術館、市立圖書館都在興建當中。

盧秀燕表示，台中市這幾年大建設陸續在做，但未竟成功，且制度也在改革，例如10年沒調整的生育津貼增加至2萬元；公托公幼以前只有5班，現在已經40幾所了。台中市就像一個小孩正在轉大人，要為台中市打下很好的基礎，因此現在離不開這個家，要留在家好好照顧台中，未來再做考慮。