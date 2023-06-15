【全程字幕】餵藥案燒不停！李乾龍曾喊直球對決未被採納？ 侯友宜：不斷有人抹黑和操控 @ChinaTimes

面對綠營持續針對新北私幼疑似餵藥案，對侯友宜聲勢造成影響，外傳日前在與前國民黨祕書長李乾龍安排的聚會上，藍營人士認為侯堅持交由檢方調查的態度不妥，建議應該直球對決，侯友宜今受訪時表示，期待司法單位能夠快速釐清真相。

侯友宜表示，面對餵藥案從一開始就很清楚表示態度，在第一時間掌握訊息、快速啟動司法偵查與調查，同時面對所有外界聲音都直接一一解釋，但在過程當中，不斷有政治人物刻意在這個議題上做不實的抹黑跟操控，所以市府在回應的過程中，希望能夠回歸到照顧幼童的健康，讓家長安心。

侯友宜強調，面對很多在野黨議員期待他到議會報告，他也毫不猶豫就直接到議會做專案報告，儘管議會沒有請他過去，但仍主動去報告，就是希望藉著報告能夠讓社會大眾不要因為混肴視聽造成家長、孩童以及各界的不安心，所以相信在報告完之後能讓大家知道真相。

至於堅持司法調查，侯友宜說，透過刑事司法的調查、科學的驗證以及專業專家才能夠把所有內容清楚完整的做一個完整的說明，所以期待司法單位快速釐清，把真相告訴大家。