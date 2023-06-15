國民黨台東縣區域立委徵召現任大武鄉長黃建賓，國民黨台東縣黨部今天舉辦記者會，包括國民黨祕書長黃健庭、台東縣黨部主任委員吳秀華、台東縣長饒慶鈴及多位縣議員、地方民意代表、黃國東黨部出席力挺，高喊黃建賓加油，展現團結士氣。黃健庭說，自他離開台東立委一職，台東立委淪陷至今超過13年，請大家支持他「異父異母的弟弟」黃建賓。

吳秀華表示，中央黨部鼓勵青年參政，經徵詢地方大老及基層從政同仁意見，她大力推薦「刺客」黃建賓，原因是，她在5月初致電黃建賓徵詢意見，黃竟毫不遲疑地答應「姐，我願意戰」，讓她非常感動，她也提到，在國民黨目前低迷的時候，來自南迴線大武鄉的偏鄉青年黃建賓願意站出來挺身而出，希望大家都能支持他。

黃健庭今天回台東懇託民眾支持立委提名人黃建賓，黃健庭說，常有人告訴他說，自他不當立委，這席立委就淪陷至今，超過13年了，他向在場所有人請託，大家一起團結努力打贏選戰，把台東這席立委收回來。由於兩人名字讀音僅相差1次，主持人也一度喊錯，黃健庭順勢向大家介紹，「黃建賓是我異父異母的弟弟，請大家多多支持！」

黃建賓說，他絕對不是出來當炮灰，而是有信心會贏這場選戰，感謝黨中央支持年輕人，雖然起步比較晚，但他已準備好起跑了，「大家在街上碰到我，請給我加油支持」。

國民黨台東縣區域立委徵召現任大武鄉長黃建賓，國民黨台東縣黨部今天舉辦記者會，包括國民黨祕書長黃健庭、台東縣黨部主任委員吳秀華、台東縣長饒慶鈴及多位縣議員、地方民意代表、黃國東黨部出席力挺，高喊黃建賓加油，展現團結士氣。（蔡旻妤攝）

吳秀華進一步說明，這次立委選舉民進黨起跑較快，但是等待還是值得的，國民黨推出最佳人選黃建賓，歷練完整，曾擔任公務員、大武鄉代會兩屆主席、現在連任大武鄉長，今年44歲，符合國民黨的青年參政、世代交替。