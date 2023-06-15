57歲已婚藝人許傑輝，11日被網友指控在課堂上要求學生練習群交的配音，道歉後未能擺脫爭議，再被女星黃云歆、啦啦隊女神短今指控不當的行為，想不到又有另名女演員跳出來爆料許傑輝曾摸她的臀部。

根據《三立新聞網》報導，不具名女演員曾上過許傑輝的表演課，不管是上課或是錄影跑通告，都經常被他摸屁股，礙於許傑輝是前輩只好吞忍，截稿前許傑輝已讀不回。

許傑輝出道33年鮮少有負面新聞，還曾獲前總統馬英九接見和頒獎，螢光幕形象正面，想不到在台灣#MeToo運動下，被揭發多起性騷擾疑雲，先被男網友爆料在表演課要求學生練習群交的配音後，又被女星黃云歆踢爆10年前要求她「乳溝夾巧克力」、繳交「性感作業」，感謝當時小嫻察覺異樣，出手相救。

面對指控，許傑輝向《中國時報》回應，當時身為《台灣舞孃》導演，責任就是把劇導好，因此會用鼓勵、舉例或是親自示範的方式，給尚未進入狀況的演員參考，若是真的造成他人的不舒服，他誠懇道歉，也請他們可以循正常法律途徑提告，或許會還他們公道。

啦啦隊女神短今曾參加過《台灣舞孃》演出，凌晨她轉發黃云歆的爆料文，接著在限時動態自揭隱藏多年的痛，回憶「許導演」當年在表演課後，跟她說有個機會能當上螢幕背板的女主角，要求她在小房間換馬甲，短今以為是試鏡便照做，單獨與許導演待在小房間。

想不到許導演竟脫口：「你的胸部好像豆腐喔，是假的嗎？」短今尷尬地說不是，許導演又問可否觸摸？當時還是大學生的短今，完全不知道該如何處理，「只能讓導演得逞了」，試鏡結束後，短今沒得到該角色，事後才知人選早就拍板定案，一切都是騙局。劇團演出結束後，短今收到許導演的訊息，以表演的訓練為由，要求她傳性感的自拍照。雖然短今未公開許導演的全名，但從種種線索下，不禁讓人產生聯想，而《我的婆婆2》製作人陳慧玲表示，許傑輝的戲份會先拉掉，不確定是否直接換角，須跟公視討論。

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