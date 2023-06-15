昨（14）日一份最新的2024總統大選民調顯示，國民黨參選人侯友宜獲21.87％的支持度，暫時在所有參選人中排名第3，前立委郭正亮看完後直言，侯與2000年的連戰越來越像，更預測若依照目前的態勢繼續下去的話，最終3名參選人的得票率會是「4：4：2」。

郭正亮昨日在網路節目《明亮看世界》表示，《菱傳媒》公布的民調數據，民眾黨參選人柯文哲支持度突破30％，領先侯友宜接近10個百分點，而國民黨將在7月底正式提名總統人選，若接下來仍這樣被壓著打，6月下旬時恐就會有雜音。

「侯友宜越來越像2000年的連戰！」郭正亮指出，2000年的總統大選，到最後一個月連幾乎被兩邊棄保，只剩下陳水扁與宋楚瑜在選，最終只得到23％的選票，「所以我的預料，最後會變成4：4：2！賴清德本來希望4：3：3嘛，目前這態勢，因為實在差太遠了，有一些國民黨很不希望賴清德當選的，就會開始覺得是不是要換人，還是乾脆支持柯文哲，我認為這政治的西瓜效應是非常嚴重的」。

不過針對「換侯」議題，郭正亮提到當年「換柱」是因洪秀柱的民調跌到16.5％，而國民黨的防磚條款下限是15％，因此當時有三分之二的立委要求換人，但他認為侯友宜的支持度再低也應該不會跌破20％，因此想「換侯」的難度很高。