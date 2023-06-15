性騷擾事件不斷延燒，軍方性平問題也受到關注，根據「2023台灣軍民性平暴力事件調查報告」，軍史館命案以來，法院受理性平判決案件有63件，包括性侵害、性猥褻、性剝削、性騷擾類型，以性猥褻最嚴重；法院判決軍人性平侵權案以妨害性自主最多，達4成2；其次為近3成的侵權賠償。

白絲帶關懷協會今與民進黨立委陳培瑜、民眾黨立委邱臣遠公布「2023台灣軍民性平暴力事件調查報告」，陳培瑜則建議，軍方應評估研議建立第三方的調查機制，以昭社會公信；日前一名夏姓空軍中士，在三峽北大特區性猥褻女大生，受害者用手機反蒐證報警，卻傳出夏姓中士已經退伍，後來軍方改口為「開除」 ; 白絲帶關懷協會執行長黃葳威表示，申請退伍要3個月以前，不論軍方是否說謊，將性猥褻犯案者丟回社會，是軍方不負責的做法。

陳培瑜認為，「軍事體系的性平教育及心輔機制」絕對有與時俱進的必要，尤其要加強軍事教育體系的中正預校階段，軍校生的性平教育及心輔機制，實務上可透過中正預校的心輔人員協助。

軍中遇到有疑似性騷或疑似性侵案件，常見軍方直接強調以訴諸法律途徑方式處理，陳培瑜呼籲，軍方評估研議建立第三方的調查機制，或者現階段其實就可調修「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」，具體直接朝「提高現行性騷擾申訴調查會的外聘委員達1／2比例」的目標來辦理，藉此提高當事人及外界在該類案件上對於軍方相關處理的信任。

邱臣遠則表示，根據立法院預算中心評估報告，近5年國防部性騷擾申訴案共306件，從2017年的45件逐年升高至2021年99件，創下新高，然而查證政府開放平台資料，卻發現國防部主計局統計，近4年性騷擾申訴案件，遠遠超出預算中心數字，分別是2019年87件、2020年84件、2021年157件、2022年也有101件，到底軍中性騷擾發生數的真相是甚麼？他呼籲國防部應該記取教訓，積極檢討防治性侵害與性騷擾等違法情事，提振軍紀。

民進黨立委邱志偉表示，國防部在處理任何形式的性暴力事件（性騷擾、性侵、猥褻等），除了應秉持零容忍原則，落實《國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定》外，也應該從源頭預防的面向，加強整體國軍的性平教育，提升性平觀念，現役軍人於營外行為的相關規範，也應同步檢討強化，立法院也將於7月召開臨時會處理性平三法修法案，期盼大家能夠一起努力，讓台灣社會更進步、更安心。

白絲帶關懷協會與政大數位傳播文化行動實驗室調查發現，軍人涉及性侵害的案件，6成6為妨害性自主，並建議應該納入軍中性平教材應實用活化、軍方確實依程序處理、照顧軍隊成員身心健康、由第三方單位執行調查以及求助管道要暢通有效。

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