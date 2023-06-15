邱姓軍人休假時開車載一名女性友人逛街，深夜返家時發現坐在副駕駛座的女友人睡著，便偷偷親吻對方。女友人驚醒大喊「你幹什麼！」女友人驚醒大喊，邱男不顧反對，竟強摸女友人外陰部，還用對方的手撫摸自己的生殖器直到射精。女友人事後不甘受辱報警提告，高雄地院依妨害性自主罪判邱男1年，民事需賠償女友人15萬元，可上訴。

2021年5月當時正在服役的邱男，因打麻將結識一名女性友人，想要追求對方，便趁休假時約對方逛街。深夜返家時，發現女友人睡著，便直接偷親對方。女子驚醒後竟遭壓制，被邱男逼迫打手槍直到射精，邱男才讓女友人下車離開。女子不甘受辱，打給室友求救，報警提告。

女子證稱，當時她已經有男朋友，和邱男認識才1個月，僅是朋友關係，對他完全沒有好感。但是邱男想要追她，不斷的邀約她單獨出門，她想說兩個人逛個街應該很單純，事發當天兩人晚上還到新崛江吃消夜，沒想到自己在回家途中睡著，發現邱男偷親她的臉和脖子才驚醒。

女子還說，當下她大喊「不要」、「我要下車」。但當時邱男直接用體醒優勢壓制她，摸她外陰部同時還要求幫忙打手槍還說「幫我打出來就好」，她無法反抗之下只能讓邱男得逞。事後下車她馬上打給室友幫忙報警。

「我的手在抖、我好噁心、我好害怕、我真的覺得自己很噁心…」女子在電話中驚恐地向室友求救，室友趕到現場時，女子情緒激動、不斷哭泣，邱男還向女子道歉。

開庭時，邱男坦承在車上有撫摸、親吻女友人，強調親吻女子時，女子已經醒過來，甚至還把頭移開，當時他用她的手握住自己的生殖器來回抽動直到射精，全程自願，否認過程中有強迫的情形。辯護律師也說，當時車們並沒有鎖，女子隨時都可以下車，女子下車後直接進入超商，但並沒有馬上報警，也沒向超商店員求救。根據對話紀錄顯示，女子曾向朋友說，要把邱男的錢花光光，開庭時根本就是裝可憐，懷疑邱男被仙人跳。

法官發現，女子事發前曾和室友講好，要室友如果半夜1點還沒看到她、就打電話給她。女子還稱邱男是「低能兒」，強調「打算花光他的錢，不然他一直想約我出去，超煩」，室友還開玩笑說「可以分一點給我嗎」。

法官認為，女子和室友之間的玩笑話，與邱男侵犯女子的行為並不相干，邱男強行親吻、撫摸女子，甚至逼迫對方幫他打手槍，讓當時已經懷孕的女子身心受創，事後也不認罪，依妨害性自主罪判邱男1年，民事需賠償女友人15萬元，可上訴。

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