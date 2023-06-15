藝人許傑輝近來捲入性騷風波，不僅遭學生指控上課要求練習「集體做愛」配音，導致感到不舒服，又遭女星黃云歆控訴，得穿性感服裝供他私下欣賞，對此，網紅陳沂先是爆料有朋友難逃魔爪，稍早再次發文揭露惡行，但也不免感嘆：「像我朋友已經退出演藝圈了」。

陳沂指出許傑輝遭爆藉表演教學進行性騷，由於長年形象經營的相當好，事件爆發後不免讓人訝異，不過對於其私下行徑早略有所聞，陳沂指出某好友曾跟許傑輝共事過，當時就常被對方性騷，不僅會找機會十指緊扣，還以教導演親密戲肢體接觸，不過礙於許傑輝是前輩，只能忍氣吞聲，並找藉口不要一起工作，讓她感概表示：「這就是權勢性騷擾，利用不對等的關係，恃強凌弱」。

有人指出這些女星當下不反抗，選在此刻接連爆料許傑輝性騷，無非就是想紅，陳沂指出身為新人而言，若說出實情無非會得罪前輩，甚至會丟掉飯碗，遭到演藝圈排擠，如今眼見一票受害者跳出來控訴，讓她強調已非個案，因此強調：「檢討受害者的言論就不必了」，接著指出很多演藝圈前輩、導演、製作人也有相同行徑，不否認有些人甘心被潛規則，不過多數人則是非自願性遇到這些噁心事。

對此，網友紛紛留言：「真的不能以外貌來評斷一個人」、「演藝圈髒亂眾所皆知，很多人為求糊一口飯，裝做眼瞎或啞巴狗息事寧人」、「應該還沒爆完吧 !感覺他這種人私下應該騷擾過不少異性」。

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